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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 Milyon emekliye 355 TL intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli maaşları ne kadar olacak? Taban... 5 Milyon emekliye 355 TL intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli maaşları ne kadar olacak? Taban...
Emekli vatandaşların uzun süredir beklediği intibak müjdesi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlar intibak düzenlemesi yapılmıştı. 2000 sonrası emekli olan yaklaşık 5 milyon emeklinin beklentisi ise benzer düzenlemenin kendileri içinde yapılması yönünde oluyor. Düzenlemenin kabul görmesi halinde maaşlarda 355 TL oranında yükselme bekleniyor. İntibak zammı sonrasında emekli maaşlarının kaç TL olacağı araştırılmaya başlandı. İşte, İntibak zammı sonrasında SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli maaşları ne kadar olacak? Taban...
Giriş Tarihi: 01.12.2020 19:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 19:34
Emekli vatandaşları uzun süredir intibak yasası konusunda gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar, yeni intibak düzenlemesinin gündeme gelmesi için beklentilerini iletiyor. 2000 öncesi emekli olanlara getirilen intibak düzenlemesinden faydalanmak isteyen 2000 sonrası emekli olanlar için yeni düzenlemenin olup olmayacağı merak ediliyor. İntibak düzenlemesi konusunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğü biliniyor. Düzenleme eğer kabul edilirse yaklaşık 5 milyon emekli ek gelir sahibi olacak. İşte, intibak zammı sonrasında SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli maaşları ne kadar olacak? Taban...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların beklediği intibak düzenlemesi konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.