5 Milyon emekliye 355 TL intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli maaşları ne kadar olacak? Taban...

Emekli vatandaşların uzun süredir beklediği intibak müjdesi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlar intibak düzenlemesi yapılmıştı. 2000 sonrası emekli olan yaklaşık 5 milyon emeklinin beklentisi ise benzer düzenlemenin kendileri içinde yapılması yönünde oluyor. Düzenlemenin kabul görmesi halinde maaşlarda 355 TL oranında yükselme bekleniyor. İntibak zammı sonrasında emekli maaşlarının kaç TL olacağı araştırılmaya başlandı. İşte, İntibak zammı sonrasında SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli maaşları ne kadar olacak? Taban...