Emekliye 2021 Ocak ayında yapılacak zam, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ocak ayında maaşlarda ve AGİ zammı sonrasında emeklinin kazancı artacak. Son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre belli olacak emekli maaş zammı için kısa süre kaldı. Yeni yıla kısa süre kala maaşların belirlenmesine iki veri kaldı. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?