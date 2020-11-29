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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye tarihin en yüksek zammı: 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni maaş tablosu... Emekliye tarihin en yüksek zammı: 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni maaş tablosu...
Yaklaşık 12 milyon emekliye müjdeli haber geldi. Yeni yıla kısa süre kala emekli maaşlarına gelecek zam oranı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ocak ve Temmuz ayında ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. Uzmanlar tarafından 2021 maaş oranları için ipucu gelmeye başladı. Son enflasyon tahminlerine göre Ocak zammı yüzde 6 ya da 6.35 olacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 16:24
Emekliye 2021 Ocak ayında yapılacak zam, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ocak ayında maaşlarda ve AGİ zammı sonrasında emeklinin kazancı artacak. Son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre belli olacak emekli maaş zammı için kısa süre kaldı. Yeni yıla kısa süre kala maaşların belirlenmesine iki veri kaldı. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 OCAK ZAMMI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları ve ocak zammıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıkarken, Kasım ve Aralık verileri merakla bekleniyor. Zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6, Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.35 olacak.
Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 6 bin 375 lira 37 kuruş. Bu maaş zam oranı yüzde 6 olursa 6 bin 757 lira 89 kuruşa, yüzde 6.35 olursa 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek.Emeklilerin maaşında 404,84 liraya varan artış olacak.
Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü de Ocak zammına çevrildi. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıkarken, Kasım ve Aralık verileri merakla bekleniyor.
EN YÜKSEK 6.780 LİRA
Zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6, Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.35 olacak.