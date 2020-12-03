Pandemiye rağmen Türkiye'den büyük başarı! İhracatını artıran 4 ülkeden biri oldu

Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan Türkiye, aynı dönemde ihracatta da tarihi bir başarı yakaladı. Yılın üçüncü çeyreğinde dünyada büyüyen 4 ülkeden en iyisi olan Türkiye, aynı zamanda ihracatını da artırabilen 4 ülkeden biri oldu. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, pandemi nedeniyle önemli pazarlarda kısıtlamaların geri geldiği, tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azaldığı kasım ayında ihracat 16 milyar 88 milyon dolar oldu. 11 aylık ihracat ise 151.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76, altın hariç karşılama oranı ise yüzde 86.3 oldu.



YEP HEDEFİ TUTACAK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse ihracattaki olumlu gidişatın, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini gösterdiğini söyledi. Pekcan, "Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, kasımda ihracatın pandemin ikinci dalgasında yaşanan ağır kısıtlamalar nedeniyle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düştüğünü söyledi. Gülle, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) 2020 ihracat hedefimiz olan 165.9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz" dedi. Gülle dünyaya tıbbi ürün ihracatında dikkat çekici rakamlara ulaşıldığını ifade ederek "Yılın 11 aylık döneminde Kovid-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaştı" diye konuştu. Kasımda solunum cihazları ihracatı yüzde 420, maske ve önlük ihracatı yüzde 575, tanı kitleri ihracatı yüzde 319 arttı.Kasım ayında 1.726 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Kasım ayı içerisinde toplam 42 bin 187 firma ihracat yaptı. Kasımda önceki yılın aynı ayına göre 17 sektör ihracatını artırdı.



GÜNDE 466.6 BİN TON İHRACAT

Kasım ayının en güçlü performansına imza atan sektörleri yüzde 38 artışla 223 milyon dolara ulaşan gemi ve yat, yüzde 24 artışla 1 milyar 228 milyon dolara ulaşan çelik, yüzde 18 artışla 165 milyon dolara ulaşan meyve ve sebze mamulleri sektörleri oldu. Kasımda en çok ihracat yapılan ülke 1.5 milyar dolarla Almanya oldu. Miktar bazında ihracat kasımda geçen yıl yüzde 7.9 artarak 14 milyon ton, ocak-kasım'da yüzde 3.5 artarak 139 milyon ton oldu.