Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar bu toplantıya kilitlendi

FAİZ ARTIRIMI OLUR MU?

Yatırım Finansman Ekonomisti Erol Gürcan A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Gürcan, Merkez Bankası PPK toplantısı yaklaştıkça piyasalarda stresin artığını ifade ederek, "Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile piyasanın önüne geçmesi durumu Türk Lirası varlıkları ciddi şekilde destekler" dedi.