Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar bu toplantıya kilitlendi
Son dakika haberine göre Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı çalışmaları ile ilgili gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası'nın politika faizinde yapacağı olası değişikliğin yanında faiz oranlarında sadeleştirme yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.
Merkez Bankası (TCMB), Naci Ağbal başkanlığında bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapacak, karar bugün 14.00'te açıklanacak.
Döviz kurları da kredi faizleri de Merkez Bankası'nın faiz kararından etkilenecek.
FAİZ ARTIRIMI OLUR MU?
Yatırım Finansman Ekonomisti Erol Gürcan A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Gürcan, Merkez Bankası PPK toplantısı yaklaştıkça piyasalarda stresin artığını ifade ederek, "Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile piyasanın önüne geçmesi durumu Türk Lirası varlıkları ciddi şekilde destekler" dedi.
AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.
Ekonomistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 13,75-16,25 aralığında olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.
22 Ekim'deki son PPK toplantısında, politika faizi yüzde 10,25'te sabit bırakılırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlenmişti.
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