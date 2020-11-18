Türkiye dengeleri değiştirdi! Rusları telaşlandıran adım

KAYIPLARINI GİDERMEYE ÇALIŞIYOR

LNG tarafının mali anlamda büyük avantaj sağladığını ve ülkelerin bu yönde eğilimlerinin giderek arttığını Rusya'nın ise bunu çok iyi gördüğünü dile getiren İncekara, ''Koronavirüsten kaynaklı enerji piyasasında bir daralma vardı zaten. kayıplarını gidermek amacıyla bu spot hamlesini yapmış oldu.'' diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YENİ BİR FİYAT HAMLESİ DAHA GELEBİLİR

Spot piyasalarda biraz daha özellikle günün gerektirdiği koşullara göre kısa vadede fiyatlar belirlendiği için bu avantajlardan yararlanmak gerektiğinin altını çizen İncekara, ''Koronavirüs nedeniyle zor bir kış bizi bekliyor. O yüzden enerji piyasasında da ciddi bir daralma öngörülüyor. Bundan dolayı önümüzdeki aylarda da bir hamlenin daha yapılması bekleniyor. Enerji ihtiyacı olan ülkelere gazı satabilmek amacıyla fiyatları daha uygun seviyelere çekmek için farklı formüller uygulayacaktır.'' dedi.

İncekara, atılan adımların tek amacının LNG ile rekabet edebilmek ve koronavirüs sürecindeki kayıpları telafi etmek olduğunu da sözlerine ekledi.

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