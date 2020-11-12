12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.3 küçülecek

Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.3 küçülecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgötü'nün () aylık raporunda, küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 4.3 küçüleceği, ardından 2021 yılında yüzde 4.4 büyüyeceği öngörüldü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2020
ABONE OL
Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.3 küçülecek

OPEC raporunda, ABD'de gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) küçülmenin bu yıl yüzde 3.6'yı bulacağı, gelecek yıl öngörülen büyümenin de yüzde 3.4 düzeyinde kalacağı öngörüldü. Raporda Euro bölgesi için öngörülen 2020 yılı GSYH küçülmesinin yüzde 7.2 düzeyinde olacağı, buna karşılık 2021 yılında beklenen büyümenin de yüzde 3.7 düzeyinde kalacağı öngörüldü.

OPEC raporunda Çin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 2.0 ve 2021 yılında yüzde 6.9 büyüyeceği, Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde 5.7 küçüldükten sonra, gelecek yıl yüzde 2.8 büyüyeceği öngörüldü.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA