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2 milyon esnafa devlet koruması! Maliyetler düşecek

Esnafa müjdeli haber... , 2 milyonun üzerinde esnafı mağazalarla rekabette koruyacak, maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi projesini yıl sonuna kadar yaşama geçireceklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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2 milyon esnafa devlet koruması! Maliyetler düşecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 milyonun üzerinde esnafı mağazalarla rekabette koruyacak, maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi projesini yıl sonuna kadar yaşama geçireceklerini duyurdu.

Perakendeci esnafın toplu alım, tedarik yöntemiyle girdi ve ürün temin maliyetlerinin düşürülerek zincir mağazalara karşı rekabet avantajlarının artırılacağını söyleyen Pekcan, "Esnafımız kaliteli ürünü daha ucuza satma gücüne kavuşacak" dedi.

Bu kooperatif esnafın ihtiyacı olan ürünleri ilk elden, üretim kooperatiflerinden ve diğer satıcılardan ucuza satın alarak, peşin veya kredili olarak tedarik, dağıtımını sağlayacak. Depolama, taşıma, stoklama için lojistik faaliyette bulunacak. Tedariki mümkün olmayan zorunlu ihtiyaç maddeleri için ortaklarına kredi verecek.

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