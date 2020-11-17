2 milyon esnafa devlet koruması! Maliyetler düşecek

Bu kooperatif esnafın ihtiyacı olan ürünleri ilk elden, üretim kooperatiflerinden ve diğer satıcılardan ucuza satın alarak, peşin veya kredili olarak tedarik, dağıtımını sağlayacak. Depolama, taşıma, stoklama için lojistik faaliyette bulunacak. Tedariki mümkün olmayan zorunlu ihtiyaç maddeleri için ortaklarına kredi verecek.