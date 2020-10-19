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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzman isim değerlendirdi: Karadeniz'deki keşif Türkiye'nin ihtiyacını ne kadar karşılayacak? Uzman isim değerlendirdi: Karadeniz'deki keşif Türkiye'nin ihtiyacını ne kadar karşılayacak?
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpü buldu��unu açıkladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Karadeniz'de yapılan yeni doğal gaz keşfiyle ilgili, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da sunmuş olduğu veriler doğrultusunda Sakarya Gaz Sahası'nda yıllık olarak 10 milyar metreküp mertebesinde doğal gaz üretimi gerçekleşirse, 2019 tüketim miktarlarına göre Türkiye'nin yıllık doğal gaz talebinin yüzde 22'sinin, yaklaşık 40 yıl boyunca bu rezervden sağlanması mümkün olacaktır." dedi.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:56 REZERV 2011–2019 YILLARI ARASINDA ÜLKEMİZDE TÜKETİLEN TOPLAM DOĞAL GAZ KADAR Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesinde bulunan 405 milyar m3 hacmindeki rezervin yaklaşık olarak 2011–2019 yılları arasında ülkemizde tüketilen toplam doğal gaz kadar olduğu öğrenildi. 10 YILLIK DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI Ülkemizde; 2010 yılında 37.411 m3, 2011 yılında 43.697 m3, 2012 yılında 45.242 m3, 2013 yılında 45.918 m3, 2014 yılında 48.717 m3, 2015 yılında 47.999 m3, 2016 yılında 46.480 m3, 2017 yılında 53.857 m3, 2018 yılında 49.204 m3 ve 2019 yılında 45.286 m3 doğal gaz kullanıldığı öğrenildi.. Türkiye'de 10 yıllık doğal gaz tüketimin miktarının ortalamasının 46.381 m3 olduğu ifade edildi. GALERİ DEVAM EDİYOR 9 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK MİKTAR 10 yıllık doğal gaz tüketim ortalamasına göre değerlendirildiğinde keşfedilen rezervin ülkemizin yaklaşık 9 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu ifade edildi. REZERVİN EKONOMİK DEĞERİ YAKLAŞIK 80 MİLYAR DOLAR Rezervin ekonomik değeri yaklaşık 80 milyar dolar olduğu, gelecek dönemde fiyat artışlarını rezerv değerini yukarıya çekeceği öğrenildi. Doğalgaz rezervinin 2023 yılında kullanıma sunulması planlanıyor.
Biresselioğlu, Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan yeni keşfe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Fatih sondaj gemisinin temmuz ayından bu yana Karadeniz'de çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.
Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda yapılan çalışmalarla birlikte 2 bin 100 metre derinlikte uluslararası standartlarda dev yatak kategorisine girebilecek 320 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini vurgulayan Biresselioğlu, "Hız kazanan çalışmalar, bin metre daha derine inildikçe iki katmanın daha var olduğunu göstermekte. Tuna-1 araştırma kuyusunda 4 bin 500 metreyi aşkın derinliğe inilerek tamamlanan arama çalışmalarında 85 milyar metreküplük ilave bir rezerv daha keşfedilmiş bulunmaktadır. Böylece, toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe çıkmıştır. Bu miktar, Türkiye tarihinde keşfedilmiş en büyük hidrokarbon kaynağıdır." dedi.
Önümüzdeki aylarda yine Sakarya sondaj sahasında Türkali-1 kuyusunda doğal gaz çalışmalarının devam edeceğine işaret eden Biresselioğlu, "Burada alınacak olumlu sonuçlar ile de bu miktarın daha da artması beklenmektedir. Temmuz ayında keşfedilen rezerv ve bunu takiben yeni sismik çalışmalarla yapılan rezerv miktarı revizyonu, Türkiye için pek çok fırsatı beraberinde getirebilir. Başta enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve daha büyük bir çerçevede enerji güvenliğinin arttırılması gibi fırsatların elde edilebileceği beklenmektedir." diye konuştu.