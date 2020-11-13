Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kanuni'yi Karadeniz’e uğurladı

TÜRKALİ-1 KUYUSU

Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alan Türkali-1 kuyusu ve kuyuda gerçekleştirilecek testler ile var olan rezerv ve üretim potansiyeli hakkında ilave bilgi sağlanması beklenirken bu kuyudaki çalışmalar aynı zamanda sahanın gaz potansiyelinin daha iyi anlaşılmasına imkan verecek.

Böylece, Türkali-1 kuyusu Fatih Sondaj Gemisi'nin kazacağı ilk tespit kuyularından biri de olacak ve sahanın teknik özelliklerinin netleştirilmesinde önemli rol oynayacak.