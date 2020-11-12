İstanbul Havalimanı iki yılda 72 milyon yolcu ağırladı

PANDEMİYE VE TAŞINMA SÜRECİNE RAĞMEN İKİ YILDA 72 MİLYONU AŞKIN YOLCU

İstanbul Havalimanı, açılışının ardından aradan geçen 2 yıllık sürede, 31 Ekim 2020 itibarıyla, 72 milyon 95 bin 138 yolcu yolcu ağırladı.

Bu yolcuların 19 milyon 128 bin 528'ini iç hat misafirleri, 52 milyon 966 bin 610'unu ise dış hat misafirleri oluşturdu.

İki yıllık sürede İstanbul Havalimanı'ndan 485 bin 971 sefer yapılırken, bunların 134 bin 171'i iç hatlarda, 351 bin 800'ünü dış hatlarda gerçekleşti.

Açıldıktan sonra taşınma süreciyle birlikte 2018'in son iki ayında havalimanında 95 bin 205 yolcu ağırlandı. Yolcuların 65 bin 6'sı iç hat, 30 bin 199'u ise dış hat seferleriyle uçtu. Söz konusu sürede 544'ü iç hat, 231'i dış hat olmak üzere toplamda 775 sefer yapıldı.