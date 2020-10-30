İkinci aşama başlıyor! AVM, otel, site, okul ‘sıfır atık’a geçiyor

ÜÇ ENTEGRE TESİS

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Planı'na göre, atık azaltma, kaynakta ayırma, taşıma, geri kazanım, bertaraf sahaları teknik ve mali bir bütün olarak geliştirilecek. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliği, çevresel sorumluluğun sağlanması için kamu özel işbirliği başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecek. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; "250 bin nüfusun üzerindeki büyükşehir ilçe belediyeleri, 100 ve üzeri ofis kapasiteli iş merkezi, ticari plazalar, 5 bin metrekare AVM'ler, 250 ve üzeri öğrencisi olan eğitim kurumları, 100 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler, 100 yatak ve üzeri sağlık kuruluşları" atık sistemine geçecek. Yapımı ve işletmesi planlanan katı atık bertaraf tesislerine ilişkin mevzuat çalışmaları da tamamlanacak.

BELEDİYELERE FİNANSMAN

Sabah'ın haberine göre; mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandığı evsel nitelikli katı atıkların geri kazanımı, bertaraf tesisi, aktarma istasyonu projeleri desteklenecek. Plana göre, 3 entegre atık yönetim tesisi, 7 yeni lot, bir ön işlem tesisi ve 3 aktarma istasyonu yapımı tamamlanacaktır. Ayrıca 4 aktarma istasyonu, 1 yeni lot ve 2 ön işlem tesisi uygulama projesi hazırlanması için ihale çalışmaları başlatılacak. Yapılması planlanan katı atık tesislerine yönelik uygulama projeleri hazırlanacak.