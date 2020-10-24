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İstanbul Havalimanı koronavirüs test merkezinde 150 bine yakın yolcuya hizmet verdi

Yurt dışından gelen ve giden yolcular için 'nda kurulan test merkezinde, 141 bin 811 yolcuya hizmet verildi. Test sonucu pozitif çıkan yolcular, uçuşlarını iptal ederek, tedavi için belirlenen hastanelere gönderiliyor.

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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İstanbul Havalimanı koronavirüs test merkezinde 150 bine yakın yolcuya hizmet verdi

'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında test yapılması için kurulan merkezde 141 bin 811 yolcuya hizmet verildi.

YURT DIŞINDAN GELEN VE YURT DIŞINA GİDEN YOLCULAR...

Havalimanında yurt dışından gelen ve giden yolcuların testi yaptırmaları için dış hatlar terminalinde kurulan merkezde günde 5 bin kişiye test yapılıyor.

Test sonucu pozitif çıkan yolcular, uçuşlarını iptal ederek, tedavi için belirlenen hastanelere gönderiliyor. Sonuçlar, Türkçe ve İngilizce olarak yolculara elektronik posta üzerinden gönderiliyor ya da isteğe göre ıslak imzalı çıktı olarak da alınabiliyor.

Sonuçlara, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden de ulaşılıyor.

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SONUÇLAR 3-5 SAAT İÇİNDE ÇIKIYOR

PCR testi isteyen yolcular belgelerle terminaldeki merkeze başvuru yapıyor.

Sıra numarası alan yolcular, kabinlere yönlendiriliyor ve test için boğaz ile burundan sürüntü örnekleri alınıyor. Laboratuvarlarda incelenen örneklerin sonuçları 3-5 saat içinde çıkıyor. Yolcular, testi 250 lira karşılığında buradan yaptırarak, seyahate çıkabiliyor.

Yolculardan Erol Süzer, Suudi Arabistan'dan geldiğini, Tokat'taki ailesiyle huzurlu ve mutlu bir şekilde buluşmak için kendi isteğiyle test yaptırdığını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı'nda bu testi yaptırmak çok güzel oldu. Ailemize mutlu bir şekilde gitmek için bunu öngördüm. Arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak testimizi yaptırdık. Böylece kendimizden de emin olacağız" dedi.

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