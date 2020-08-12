İstanbul Havalimanı bir ilki başardı

HAVALİMANI SAĞLIK AKREDİTASYONU ÖNEMLİ TEDBİRLERİ İÇERİYOR

Covid-19 salgını ile birlikte aldığı hijyen önlemlerini sık sık güncelleyen İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen sertifika ile Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Tüm şartları sağlayarak "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasını almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, önemli denetimlerden de geçti. Değerlendirme kapsamında, temizlik, dezenfeksiyon, sosyal mesafe, personelin korunması, yolcu iletişimi, terminale erişim, güvenlik taraması, bekleme alanları, köprüler, yürüyen merdivenler, asansörler, bagaj alım gibi yolcuların yoğun olduğu alanlarda alınan önlemler değerlendirildi.

Havalimanlarında yolculara, personele, sağlık ve güvenliğe dair ölçülebilir öncelik verildiğini kanıtlayan sertifika, İstanbul Havalimanı'nın Covid-19 tedbirlerinde başarılı olduğunun da kanıtlamış oldu.