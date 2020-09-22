İstanbul Havalimanı'na "Çin Dostu Havalimanı" belgesi

"ÇOK DUYGULANDIK"



İstanbul Havalimanı'na girince kendini Çin'deki bir havalimanında hissettiğini ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise, "Defalarca bu havalimanına geldim ama bu kez gerçekten de özel duygu ile girdim. Bu törenin konusu 'Çin Dostu Havalimanı'. Ana kapıdan girince Çin'deki bir havalimanının içinde olduğumu hissediyorum. Çince anonsun sesinin duyulması, her yerdeki Çince tabelalar ve Çin ekibinin üniformasındaki Çince yazı ve resimleri çok samimi ve çok duygulandık" şeklinde konuştu.







ÖNEMLİ BİR KESİŞİM NOKTASI



Havalimanının küresel havacılık sektöründeki coğrafi konumuna dikkat çeken İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanl�� da, "İstanbul Havalimanı sadece bir havalimanı olma dışında Asya, Afrika, Avrupa destinasyonlarının Uzak Doğu ve Amerika'ya erişimi noktasında en önemli kesişim noktasıdır. Bu yönüyle İstanbul Havalimanı Afrika'nın, Avrupa'nın ve yakın coğrafyamızın Çin'e açılan kapısıdır. Yine aynı şekilde bu bölgeyle olan ticaretinin ve ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir merkezdir. Sadece yolcularıyla değil kargo taşımacılığıyla da Çin noktasında bu coğrafyaya açılmada ve rekabet etmekte önemli bir potansiyele sahiptir" ifadelerinde bulundu.



