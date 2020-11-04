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İstanbul Havalimanı 3 Kasım'da Avrupa'da en yoğun üçüncü havalimanı oldu

Geçtiğimiz hafta günde ortalama 520 trafik sayısıyla 'de en fazla uçuş gerçekleştirilen meydanı olan , 3 'da 452 uçuşla Avrupa'da en yoğun üçüncü trafiğe sahip havalimanı oldu.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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İstanbul Havalimanı 3 Kasım'da Avrupa'da en yoğun üçüncü havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol)'ün hazırladığı rapora göre , Amsterdam Schiphol ve Londra Heathrow Havalimanları'ndan sonra en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu.

3 KASIM'DA EN YOĞUN 3. HAVALİMANI OLDU

Geçtiğimiz hafta günde ortalama 520 hareket sayısına ulaşan Havalimanı, 'de en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. 3 Salı günü verilerine göre ise İstanbul Havalimanı, 452 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafiğe sahip oldu. Raporda ayrıca Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği 541 sefer ile aynı gün Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

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