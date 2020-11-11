SİHA'lara Türksat etkisi! TB2 Bayraktar uçarken coğrafi sınır tanımayacak

TB2'lerin kontrol istasyonu ile haberleşen bir araç olduğunu hatırlatan Doğan, "Yani TB2'de yer alan anten ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan antenler arasında bir haberleşme sağlanıyordu. Antenlerin de belli bir kapsama alanı olduğu için, TB2'nin uçuşu bu antenlerin kapsama alanları ile sınırlı kalıyordu. Klasik yollar ile yapılan haberleşmenin bir diğer dezavantajı ise çeşitli karıştırma metotlarına karşı dayanıksız bir halde olmasıydı." dedi.

Bayraktar'a bu kabiliyetin entegre edilmesi ile çok geniş bir coğrafyada görev yapabileceğini ifade eden Doğan, şu bilgileri paylaştı:

"Düşman elektronik harp unsurları, anten ile TB2 arasındaki bağlantıyı kopardığı zaman, TB2'nin bir operatör tarafından yönlendirilmesi mümkün olmuyordu. Yapılan değişiklik ile bu kabiliyet eksiklikleri giderilmiş oldu. Görüntülerde görülen şişliğin içerisinde bir SATCOM anteni yer alıyor. Bu anten, TB2'ye ait uçuş verilerini bir uydu vasıtası ile yer kontrol istasyonuna aktarıyor.

ELEKTRONİK HARP UNSURLARINA DAYANKLI OLACAK

Bu da şu anlama geliyor, Türksat uydusunun kapsama alanı içerisinde yer alan her bölgede TB2, aynı Anka-S'in sahip olduğu gibi, uçuş yapabilme ve elde ettiği görüntüleri paylaşabilme kabiliyeti kazanıyor. Aynı zamanda yine bu sayede artık TB2, elektronik harp unsurlarına karşı da çok daha dayanıklı bir hal almış oluyor. SATCOM entegreli TB2 bu değişiklik ile ciddi bir kabiliyet daha kazanarak, düşmanları için çok daha tehlikeli bir hal almış oluyor."