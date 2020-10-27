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Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan'ın SİHA paniği! Toplantıyı anaokulunda yaptılar

'ın envanterindeki Bayraktar 'lar karşısında ağır darbe alan tarafında panik havası sürüyor. Daha önce SİHA’lara hedef olmamak için sığınakta görüşme gerçekleştirirken fotoğraflanan Karabağ'ın sözde lideri , şimdi de askeri komuta toplantısını anaokulunda yaparken görüntülendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan'ın SİHA paniği! Toplantıyı anaokulunda yaptılar

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan cephesinde büyük motivasyon kaybına neden oldu.

Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan kanadında panik havası hakim. İşgalcilerin sözde Karabağ sorumlusu açık havada basın demeci verdiği sırada askerleri gökyüzünde SİHA aradı.


TOPLANTIYI ANAOKULUNDA YAPTILAR
Asker cephesindeki panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Ermeni yetkililer SİHA'lara yakalanmamak için farklı yollar deniyor. Son olarak Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, beraberindekilerle birlikte bir anaokulunda askeri komuta toplantısı yaparken fotoğraflandı.

Sözde Karabağ lideri Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için daha önce de bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken kameralara yansımıştı.

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