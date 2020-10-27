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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak küresel şirketlerin temsilcileriyle görüşecek

Son dakika haberine göre… , uluslararası yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Detayları A Para Muhabiri Burak Uzun anlattı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak küresel şirketlerin temsilcileriyle görüşecek

"Citibank Konferansı", bugün video konferans yöntemiyle gerçekleşiyor. Konferans kapsamında, Albayrak, küresel dev şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak küresel şirketlerin temsilcileriyle görüşecek HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK KÜRESEL ŞİRKETLERİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİKALARINI ANLATACAK

Bakan Albayrak küresel firma temsilcilerine ve uluslararası yatırımcılara 'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatacak.

100'DEN FAZLA ŞİRKETİN TEMSİLCİSİ

Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi diplomasisi! Dünya devleriyle görüşecek SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİ DİPLOMASİSİ! DÜNYA DEVLERİYLE GÖRÜŞECEK
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven endeksi paylaşımı: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN GÜVEN ENDEKSİ PAYLAŞIMI: EKONOMİDEKİ BÜYÜME ROTASINDA İLERLİYOR
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mikro İşletmeler Destek Paketi açıklaması SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN MİKRO İŞLETMELER DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI

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