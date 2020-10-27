Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak küresel şirketlerin temsilcileriyle görüşecek
Son dakika haberine göre… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Detayları A Para Muhabiri Burak Uzun anlattı.
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"Citibank Yatırımcı Konferansı", bugün video konferans yöntemiyle gerçekleşiyor. Konferans kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, küresel dev şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.
TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİKALARINI ANLATACAK
Bakan Albayrak küresel firma temsilcilerine ve uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatacak.
100'DEN FAZLA ŞİRKETİN TEMSİLCİSİ
Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak.
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