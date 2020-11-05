05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Fatih gemisi göreve başladı!

Fatih gemisi göreve başladı!

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
ABONE OL
Fatih gemisi göreve başladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de sondaja başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez'in açıklaması şöyle:

Karadeniz'in #Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun.

DOĞAL GAZ REZERVİ 405 MİLYAR METREKÜPE YÜKSELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, böylece bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıklamıştı.

Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı FATİH SONDAJ GEMİSİ TÜRKALİ-1 KUYUSUNA ULAŞTI
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezden İzmir için elektrik ve gaz açıklaması SON DAKİKA: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ'DEN İZMİR İÇİN ELEKTRİK VE GAZ AÇIKLAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi! Kanuni Karadeniz’de mesaiye başlıyor ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ MÜJDEYİ VERDİ! KANUNİ KARADENİZ'DE MESAİYE BAŞLIYOR
Son dakika: Bakan Dönmezden Fatih Sondaj Gemisi açıklaması SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ'DEN FATİH SONDAJ GEMİSİ AÇIKLAMASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA