02 Kasım 2020, Pazartesi
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Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı

Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: FATİH SONDAJ GEMİSİ TÜRKALİ-1 KUYUSUNA ULAŞTI

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

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