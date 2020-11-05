Son dakika: İhracatçılara dev destek! Bakan Pekcan duyurdu: Tam 1 milyar 779 milyon lira

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık." açıklamasında bulundu.

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