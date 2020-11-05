05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: İhracatçılara dev destek! Bakan Pekcan duyurdu: Tam 1 milyar 779 milyon lira

Son dakika: İhracatçılara dev destek! Bakan Pekcan duyurdu: Tam 1 milyar 779 milyon lira

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
ABONE OL
Son dakika: İhracatçılara dev destek! Bakan Pekcan duyurdu: Tam 1 milyar 779 milyon lira

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık." açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA