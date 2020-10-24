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800 bin ilave istihdama yılda 10 milyar teşvik

paketi ile ilave istihdam teşviki kapsamında 800 bin kişi için yılda 10 milyarlık destek hedefleniyor. Yaklaşık 250 bin kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olana da 2 milyarlık verilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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800 bin ilave istihdama yılda 10 milyar teşvik

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen paketi ile ilave istihdam teşviki kapsamında 800 bin kişi için yılda 10 milyarlık destek hedefleniyor. Yaklaşık 250 bin kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olanlara yönelik 2 milyar TL'lik teşvikle bu tutar 12 milyara ulaşacak. ödeneği alırken 3 aylık dönemde işe girenlere işsiz kaldıkları günler için ödenecek prim desteği de ilk etapta 200 milyon lirayı bulacak. Paket kapsamındaki teşviklerle 1.7 milyon istihdam hedefleniyor.

KİŞİ BAŞINA 176 LİRA
İlave istihdamda ücretlerden gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin düzenleme de 2023 sonuna kadar uzatılıyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, kişi başına 176.84 lira olan bu teşvikin toplam maliyetinin 1.5 milyar lira olduğunu ifade etti. Dinçbaş, "2019-2020 ekimin sonuna kadar dahil olmak üzere terkin edilen gelir ve damga vergisi 1.5 milyar lira. Mükellef yanında en az bir işçi çalıştırırsa tevkifatı yüzde 50 indiriyoruz" dedi. İşsizlik ödeneği almakta olan kişiler, 90 gün içerisinde bir işe girip 12 ay süreyle kesintisiz çalışırlarsa, işsizlik ödeneği aldıkları günlerin emekliliklerine sayılabilmesi için primleri işsizlik fonundan karşılanacak. Bunun için işçinin doğrudan başvuruda bulunması gerekiyor. İşsizlik ödeneği alırken 90 gün içinde işe girenlerin işsiz kaldıkları günlerinin priminin işsizlik fonundan karşılanmasına yönelik maddeden yaklaşık 200 bin kişi yararlanacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de işsizlik ödeneğinin 10 aya kadar sürdüğünü anımsatarak, "90 gün içinde tekrar işsizlik ödeneği alırken bir işe girerse işe girdiği süre kadar, bir yıl çalışırsa o işe girdiği süre kadar prim İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Diyelim ki, 90 gün içinde 45 günde işe girdi. Bir sene sonra o 45 günlük uzun vadeli sigortalı kolları ödenmiş olacak, dolayısıyla hizmetine katkı sağlayacak" dedi.

İŞVERENE GÜNDE 44.15 TL
Salgınla mücadele sürecinde kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması için işverenin beyanı esas alınarak ödemeler gerçekleştirildi. Komisyonda yapılan düzenleme ile 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerin geri alınmaması karara bağlandı. Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına olanak sağlanan kısa çalışma ödeneği ile normalleşme desteğinin aylık maliyeti de 4 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Kabul edilen maddeye göre kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile 'ye bildirilmeksizin çalışanların, en son çalıştıkları iş yerlerinde fiilen çalıştırılmaları halinde işverene günlük 44.15 lira destek verilecek. Ücretsiz izne ayırdıkları için günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği sağlanacak.

İŞ SÖZLEŞMESİNDE SINIRLAYICI HÜKÜM
Yasa teklifinde 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilere 2 yıla kadar belirli iş sözleşmesi ile istihdam olanağı getiriliyor. Bu yaş grubundakilerle süreli sözleşme yapılırken, İş Kanunu'ndaki sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak. İşe girdiğinde 25 yaşından küçük olup birden fazla yerde çalışanların genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olacak. Adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın 30 katının yüzde 20'si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen primlere ilişkin süreler sigortalılık süresi sayılacak.

HAZAL ATEŞ/SABAH

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