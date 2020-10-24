800 bin ilave istihdama yılda 10 milyar teşvik

KİŞİ BAŞINA 176 LİRA

İlave istihdamda ücretlerden gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin düzenleme de 2023 sonuna kadar uzatılıyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, kişi başına 176.84 lira olan bu teşvikin toplam maliyetinin 1.5 milyar lira olduğunu ifade etti. Dinçbaş, "2019-2020 ekimin sonuna kadar dahil olmak üzere terkin edilen gelir ve damga vergisi 1.5 milyar lira. Mükellef yanında en az bir işçi çalıştırırsa tevkifatı yüzde 50 indiriyoruz" dedi. İşsizlik ödeneği almakta olan kişiler, 90 gün içerisinde bir işe girip 12 ay süreyle kesintisiz çalışırlarsa, işsizlik ödeneği aldıkları günlerin emekliliklerine sayılabilmesi için primleri işsizlik fonundan karşılanacak. Bunun için işçinin doğrudan başvuruda bulunması gerekiyor. İşsizlik ödeneği alırken 90 gün içinde işe girenlerin işsiz kaldıkları günlerinin priminin işsizlik fonundan karşılanmasına yönelik maddeden yaklaşık 200 bin kişi yararlanacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de işsizlik ödeneğinin 10 aya kadar sürdüğünü anımsatarak, "90 gün içinde tekrar işsizlik ödeneği alırken bir işe girerse işe girdiği süre kadar, bir yıl çalışırsa o işe girdiği süre kadar prim İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Diyelim ki, 90 gün içinde 45 günde işe girdi. Bir sene sonra o 45 günlük uzun vadeli sigortalı kolları ödenmiş olacak, dolayısıyla hizmetine katkı sağlayacak" dedi.