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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İstihdam destekleri paketinde neler var? İşte milyonları ilgilendiren o destekler İstihdam destekleri paketinde neler var? İşte milyonları ilgilendiren o destekler Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren yeni istihdam destekleri paketi TBMM'ye geldi. Kısa çalışma ödeneği uzuyor, işten çıkardığı çalışanını geri alana destek geliyor, 25 yaş altı ile 50 yaş üzeri olanlar süreli çalışacak. Peki, yeni desteklerden kimler yararlanacak? Çalışan ve işverenleri ilgilendiren yeni tasarı neleri kapsıyor? Vatandaşlar, desteklerden nasıl yararlanacak? İşte madde madde yeni istihdam destekleri... Giriş Tarihi: 21.10.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 08:52
İstihdam teşviklerini içeren Kanun Tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarıda salgın döneminde çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren maddeler var.
GALERİ DEVAM EDİYOR Hürriyet'in haberine göre, bu kapsamda hem mevcut istihdam desteklerinin süresi uzatılıyor hem de yeni teşvikler geliyor. Özellikle de yeni istihdam yaratan işverenlere önümüzdeki dönemde ciddi destek verilecek. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZUYOR *Kısa çalışma ödeneği 2021'nin Haziran ayına kadar devam edecek.
*İşten ayrılıp, işsizlik ödeneği alanların, ayrıldıkları tarihten itibaren 90 gün içinde işe girmeleri ve bir yıl boyunca kesintisiz çalışmaları halinde sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
*Kanun tasarısı yasalaşırsa, işten çıkardığı kişileri işe geri alan işverenlere günlük 44.15 lira, aylık 1.324 lira destek verilecek.
*Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanları istihdam eden işverenlere sosyal güvenlik primi işveren payı İşsizlik Sigortası Fonun'dan karşılanıyor. En düşük teşvik tutarı ise 603 lira. Bu destek 2020'nin sonunda bitiyordu. Meclis'teki tasarı yasalaşırsa teşvik 2023 yılına uzayacak.