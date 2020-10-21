İstihdam destekleri paketinde neler var? İşte milyonları ilgilendiren o destekler

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren yeni istihdam destekleri paketi TBMM'ye geldi. Kısa çalışma ödeneği uzuyor, işten çıkardığı çalışanını geri alana destek geliyor, 25 yaş altı ile 50 yaş üzeri olanlar süreli çalışacak. Peki, yeni desteklerden kimler yararlanacak? Çalışan ve işverenleri ilgilendiren yeni tasarı neleri kapsıyor? Vatandaşlar, desteklerden nasıl yararlanacak? İşte madde madde yeni istihdam destekleri...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 08:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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