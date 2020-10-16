Son dakika: Yeni İstihdam Paketi TBMM'de! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan flaş açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında bulunan para, altın, döviz gibi ekonomik piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Bununla ilgili vergi talep edilmeyecek.

Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır.

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız."