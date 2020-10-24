Kalyon, enerjide Çin tekelini kırdı! 1.2 milyar dolarlık dev yatırım

Fabrikada Türkiye ve Avrupa'da benzeri olmayan ingot üretiminden hücreye kadar tüm panel safhalarını kapsayan üretim yapacaklarını belirten Haluk Kalyoncu, şöyle devam etti: "Türkiye'nin milli enerji yatırım politikasını desteklemek amacıyla iki yıl önce Konya Karapınar'da kurulacak güneş santrali için düzenlenen ihaleye girdik ve kazandık. Bugün söz verdiğimiz yüzde 60 yerli üretim şartını yerine getirebilmemiz için önemli bir gün." Fabrikada yüzde 90 oranında yerli üretim yapacaklarını ifade eden Kalyoncu, "Cari açığın kapanmasına katkı sunarken, panel ithalatını ciddi anlamda düşürecek. Senelik 500 megavatlık panel üretimi ile her yıl 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Santralin üretime geçmesi ile birlikte senelik 300 milyon dolarlık bir ithalatı, yerli üretime dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.