Yeni istihdam paketinin detayları ortaya çıktı! İşsizlere ayrıcalık tanınacak

DESTEK SÜRELERİ UZATILDI

İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla özel sektör işverenlerine kolaylık ve başta dezavantajlı gruplar olmak üzere işsizlerin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla 2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan destek ve teşviklerin uygulama sürelerinin ihtiyaç duyulması halinde 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmak üzere Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

KISA ÇALIŞMA UZATILIYOR

*Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli olan son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı 450 güne; kısa çalışma başlamadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı ise 60 güne düşürülecek. Ayrıca Kısa çalışma ödeneğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verilen yetki 31 Haziran 2021'e uzatılacak.