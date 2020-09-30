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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemesi tarihleri belli oldu

Son dakika haberine göre , , “Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Ekim’de yapacağız” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemesi tarihleri belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

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