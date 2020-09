'YAŞLILARIMIZIN DUASINI ALDIĞIMIZ HER GÜNE DAHA MUTLU BAŞLIYORUZ'

Yaşlıların duasının en büyük zenginlik olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm Türkiye'nin bu çorbada tuzu olması için 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyası başlatmıştık ve bu kampanyamızda da 2 milyar lirayı aşkın bir bağış toplandı. Bu bağışlarımızı da vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu anda yüzde 90'ından fazlasını ulaştırmış durumdayız. 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasında da Afyonkarahisar'a 16 bini aşkın ihtiyaç sahibine yardımlarımızı ulaştırdık. Biz, Türkiye'de kimsenin kimsesiz olmadığına inanıyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşımızın her daim arkasında ve hep birlikte bu salgı döneminde beraberce atlatacağımıza inanıyoruz. Ülkemiz nüfusunun neredeyse yüzde 9'unu 65 ve daha büyük yaştaki vatandaşlarımız oluşturuyor. Bu sayının biz 2023'te 8,6 milyon kişiye, 2050'de ise 19,4 milyon kişiye ulaşması öngörüyoruz. Elbette yaşlılık bizim için sayılardan çok da öte derin manası olan bir kavram. Çünkü biz yaşlılarımızla büyüklerimizle varız. Onların duasını aldığımız her güne daha mutlu başlıyoruz. Dolayısıyla da bizim aslında en büyük zenginlik kaynaklarımızdan biri. Her imkanı olanının hayırda nasibi olmuyor. Hayırda nasibi olmak, hayırdan rızıklanmak da ayrı bir imkan meselesi" diye konuştu.