Borsa İstanbul'da yeni dönem! Yarından itibaren devrede!





Bu durumda en önemli değişikliğin bulunduğu Alt Pazar'daki hisse senetlerinde açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak ve sürekli şekilde brüt takas uygulaması bulunacak. Bu pazardaki hisse senetlerinin özkaynak oranı sıfır olarak belirlenirken, günlük fiyat marjı yüzde 10'da, devre kesici tetikleme oranı yüzde 5'de olacak.

SPK'nın tedbir kararlarını kaldırması durumunda devreye girecek işlem esasları ile fiyat marjı, Yıldız Pazar hisselerinde yüzde 20, Ana Pazar hisselerinde ise yüzde 15 olarak düzenlenecek. Devre kesici tetikleme oranı ise Yıldız Pazar hisselerinde yüzde 10, Ana Pazar hisselerinde yüzde 7,5 seviyesine iyileştirilecek.