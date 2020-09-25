Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı!
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık." dedi. Bakan Selçuk, Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık." ifadelerini kullandı.
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Bakan Selçuk "Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık." ifadelerini kullandı.
Selçuk, "Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık. (SGK-TEB ilaç alım protokolü) 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak. Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık." dedi.