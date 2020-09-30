30 Eylül 2020, Çarşamba
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Bankada parası olanlar dikkat!

Son dakika haberine göre; Türk Lirası mevduatta yıl sonuna kadar 1 yılın üstünde mevduat yapanlardan vergi alınmayacak. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı 'de yayımlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2020
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Bankada parası olanlar dikkat!

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesi 1 yıldan uzun hesaplar ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

ALTI AYA KADAR YÜZDE 5, BİR YILA KADAR İSE YÜZDE 3

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 vergi uygulanacak.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında da 1 yıldan uzun hesaplarda vergi sıfır olacak. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 vergi uygulanacak.

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