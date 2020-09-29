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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 5 Ekim’de hesaplara yatıyor

Son dakika haberine göre , , Eylül ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin 5 ’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 5 Ekim’de hesaplara yatıyor

Bakan Selçuk, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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