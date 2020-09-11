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Son dakika: Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Bugün hesaplara yatırıldı

Son dakika haberine göre , "'ya 7 Eylül'den itibaren teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." diyerek müjdeyi verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Bugün hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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