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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine müjdeyi verdi!

Tarım ve , TMO'ya ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini kaydetti. Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine müjdeyi verdi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, fındık alımlarına ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini kaydeden Pakdemirli, "Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH

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