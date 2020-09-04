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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Türkiye'nin tarımsal üretimi büyüdü...

Son dakika haberine göre Tarım ve Pakdemirli, "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. 'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Türkiye'nin tarımsal üretimi büyüdü...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu. Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanmamasıyla ilgili bakanlıkça, diğer kurumlarla aldığımız tedbirlerin önemi olduğunu düşünüyorum." dedi.

ÇORUM-SİNOP ARASINDAKİ YANGIN
Çorum-Sinop arasındaki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli, "Müdahalemiz sürüyor. Bölgeye şu anda diğer bölgelerden dinlenmiş olan, yangınlarda en deneyimli ve en yetkin teknik arkadaşları gönderdik. Üzerinde çalışılıyor, henüz kontrol altında değil ama hızlı bir şekilde kontrol altına alma konusunda arkadaşların gayreti sürüyor. Yangın, tahmin ettiğiniz kadar büyük bir yangın değil ancak parçalı ve araziye yayılmış olmasından dolayı bazı endişeler doğuruyor. İnşallah hızlı bir şekilde diğer yangınları hallettiğimiz gibi bu yangını da halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

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