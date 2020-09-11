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Temmuz ayı cari denge rakamları açıklandı

Son dakika haberlerine göre... () tarafından temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.  temmuzda 1,8 milyar dolar oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Temmuz ayı cari denge rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıkladı. Cari açık temmuzda 1,8 milyar dolar oldu.

12 AYLIK CARİ İŞLEMLER...

Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

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