09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli, Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte beklediklerini, fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO'nun devreye gireceğini bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte beklediklerini, fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO'nun devreye gireceğini bildirdi.

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