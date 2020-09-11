Bakanlık duyurdu! Ankara'nın içme suyu için yapılan atık su arıtma tesisinde sona gelindi

Ankara İçme Suyu 2'nci Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya yapılan yatırımlarla ilin mümbit toprakları suyla buluşturulurken, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmaları devam ediyor.