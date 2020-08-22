22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bakan Dönmez'den tarihi keşif ile ilgili flaş açıklama: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

Son dakika haberine göre 'deki doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: Bakan Dönmez'den tarihi keşif ile ilgili flaş açıklama: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz.

Bakan Dönmezden tarihi keşif ile ilgili yeni açıklama: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz BAKAN DÖNMEZ'DEN YENİ AÇIKLAMA: İTHALATIMIZDA...

Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar.

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