Türkiye tarihinin en yüksek doğal gaz rezervi! İşte düşecek faturanın miktarı...

Böylece son 4 yılda Türkiye, ortalama 48,7 milyar metreküp doğal gaz tüketti. Bu da Fatih Sondaj Gemisi ile Tuna 1 kıyısında gerçekleştirilen sondajda keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin, Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık ihtiyacını karşıladığını ortaya koyuyor.

Öte yandan ekonomistler Türkiye'nin yıllık olarak doğal gaz ithalatına ödediği tutarın 10-13 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirtiyor. Böylece bulunan doğal gaz rezervinin gelecek dönemde Türkiye'nin cari işlemler hesabına 70 milyar dolara yakın bir katkı sağlayacağı hesaplanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de keşfedilen doğal gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağının söylenebileceğini bildirdi.