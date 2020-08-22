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Doğalgaz müjdesi ünlüleri sevince boğdu: Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tüm Türkiye'nin beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin bulunduğunu duyuran Erdoğan, benzer bir haberin Akdeniz'den de geleceğini belirterek, "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın duyurduğu doğalgaz müjdesi sanat dünyasında da sevinçle karşılandı. Ünlü isimler mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.08.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 10:30
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Doğalgaz müjdesi ünlüleri sevince boğdu: Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tüm Türkiye'nin beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgazın bulunduğunu müjdelemesi sanat dünyasında da heyecan yarattı. Ünlü isimler mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

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Doğalgaz müjdesi ünlüleri sevince boğdu: Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur

ÖZCAN DENİZ

"Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur."

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Doğalgaz müjdesi ünlüleri sevince boğdu: Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur

İBRAHİM TATLISES

"Vatana ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

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Doğalgaz müjdesi ünlüleri sevince boğdu: Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur

BİROL GÜVEN

"Karadeniz'de doğal gaz bulunması ülkemizin geleceği için çok önemli bir gelişme. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

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Doğalgaz müjdesi ünlüleri sevince boğdu: Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur

METİN ŞENTÜRK

"Türkiye'miz tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun."