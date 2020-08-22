Doğalgaz müjdesi ünlüleri sevince boğdu: Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tüm Türkiye'nin beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin bulunduğunu duyuran Erdoğan, benzer bir haberin Akdeniz'den de geleceğini belirterek, "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın duyurduğu doğalgaz müjdesi sanat dünyasında da sevinçle karşılandı. Ünlü isimler mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.