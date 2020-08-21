İngiliz Financial Times'tan Türkiye yorumu! Doğalgaz keşfinin çok büyük sonuçları olabilir

Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin Analisti Ashley Sherman, "Bu sadece keşfe dayanan bir tahmin. Bunu devam edecek sondaj kuyuları ile kesinleştirilmesi gerekiyor. Fakat bu, bu zamana kadar Türkiye'de ve Karadeniz'de yapılmış en büyük keşif. Türkiye'nin enerji tedariki ve Karadeniz'in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir." ifadelerini kullandı.



