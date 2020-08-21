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İngiliz Financial Times'tan Türkiye yorumu! Doğalgaz keşfinin çok büyük sonuçları olabilir

Türkiye tarihinde bir ilke daha imza attı. Başkan Erdoğan "'de 320 milyar metreküp rezervi keşfettik" müjdesini duyurdu.Bu haber üzerinde bir değerlendirme de İngiliz gazetesinden geldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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İngiliz Financial Times'tan Türkiye yorumu! Doğalgaz keşfinin çok büyük sonuçları olabilir

İngiliz gazetesi, Türkiye'nin 'deki sondajında 320 milyar metreküp rezervinin keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.

Times gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı 'ın Karadeniz'de büyük bir doğalgaz yatağını keşfedildiğini duyurduğu, bunun ülkenin güvenliği için tarihi bir adım olduğunu söylediğine işaret edildi.

İngiliz gazetenin haberinde analistlerin konuya temkinli yaklaşmakla birlikte, ön aşamadaki bu keşfin ticari olarak uygulanabilir olması durumunda ciddi bir büyüklüğü temsil edebileceği ifade edildi.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin Analisti Ashley Sherman, "Bu sadece keşfe dayanan bir tahmin. Bunu devam edecek sondaj kuyuları ile kesinleştirilmesi gerekiyor. Fakat bu, bu zamana kadar Türkiye'de ve Karadeniz'de yapılmış en büyük keşif. Türkiye'nin enerji tedariki ve Karadeniz'in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir." ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Wood & Company adlı şirketin analisti Jonathan Lamb ise, üç yıl içerisinde üretime geçilmesinin oldukça iyimser bir tahmin olduğunu, Karadeniz'in kapsamlı enerji altyapısına sahip olmadığını kaydetti.

Lamb, "En iyi ihtimalle (üretime geçilmesi için) beklenti olarak 5 yıl diyebilirim." dedi.

Türkiye'nin geçen yıl enerji ithalatının yaklaşık 41 milyar ABD doları seviyesinde olduğunun belirtildiği haberde, enerjinin , , , ve ABD'den tedarik edildiği kaydedildi.

Financial Times'ın haberinde Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz sahasını büyüklüğünün, 2015 yılında açıklarında keşfedilen Zohr sahasının yüzde 40'ına eşit olduğu da belirtildi.

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