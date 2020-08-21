Son dakika: Enerji Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz keşfinin maddi değerini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir haber programında, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, "14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. Yerin röntgenini çekiyoruz. Sonra da uzmanlarımız burada değerlendirme yapıyorlar. Potansiyel bölgeler belirlendikten sonra da arkadaşlarımız buraya sondaj yapılması tavsiyesinde bulundu. 2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazından sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı. Teknik ekip bunları test etti. Basınç okumaları yapıldı. Ve biz bölgede gaz olduğu kararına vardık. Hasretle beklediğimiz konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledik. Bugün de müjdeli haberi Cumhurbaşkanımızın ağzından duyduk. 2004'ten beri Karadeniz'de yabancı şirketlerle birlikte 6 tane derin deniz sondajı yaptık" İfadelerini kullandı.



"GAZIN DEĞERİ 65 MİLYAR DOLAR"



Dönmez, potansiyeli en yüksek bölgede ilk sondajı yaptıklarını belirterek, "Farklı alanlarda da sismik çalışmalarımızı yapacağız. Bize yakın sahalarda keşifler oldu ama miktar düşüktü. Hedefimiz açıklanan rakamın yukarı yönlü revizesi. Yeni kaynak bulamazsak bile bu gaz 7- 8 yıllık ihtiyacı karşılar. Gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük bir tahmin zor olacaktır. Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar. Vatandaşların kullanacağı doğal gaz, ithal ettiğimiz gaza göre daha ekonomik olacak. Bundan sonraki işlerimiz, sondaj ve sismik faaliyetlerimizi kendi imkanlarımızla yapacağız" şeklinde konuştu.



"İŞLETME TÜRKİYE PETROLLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK"



Bakan Dönmez, boru hattını ihale usulüyle yapabileceklerini belirterek, "İşletme, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek. Kaynaktan evdeki ocağa kadar yerli ve milli imkanlarla bu süreci yönetecek güce sahibiz. 81 ilimizde doğalgaz kullanıyoruz. Dünyada bu şekilde şebeke genişleten başka bir ülke yok. Birçok malzemeyi yerli sanayi üzerinden yürütüyoruz. Doğal gaz ve petrole 40 milyar dolar seviyesinde ücret ödüyoruz. Bunları azaltacağız ve cari açıkta pozitif katkı sağlayacağız" diye konuştu.



"KİMSENİN MALINDA GÖZÜMÜZ YOK AMA KİMSE BİZİM YETKİ ALANIMIZA GÖZ DİKMESİN"



Yunanistan'ın Türkiye'nin kıta sahanlığını da işgal edecek şekilde bir ekonomik alan belirlediğini belirten Bakan Dönmez, konuşmasında şunları kaydetti:



"GKRY'nin hakkaniyete sığmayan bir şekilde münhasır ekonomik bölge belirlemesinin uluslararası hukuka uygun olmadığını başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere defalarca söyledik. Kimsenin malında gözümüz yok ama kimse de bizim yetki alanımıza, malımıza göz dikmesin. Yunanistan ile Mısır'ın yaptığı anlaşma, bizim için yok hükmündedir, biz geçersiz sayıyoruz. Artık Türkiye eskisi gibi sahada kazanıp masada kaybeden bir ülke değil. Sahada da masada da kazanıyoruz. Ama diyaloğa da açığız."