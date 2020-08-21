TOKİ'den az peşinat düşük taksitli ev alma imkanı! 13 ilde 117 binden...

İL İL KONUT FİYATLARI

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.- Bingöl Merkez İnönü Mahallesi'nde 1 konutun başlangıç fiyatı 240 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise bin 3 lira.- Denizli ve ilçelerinde bulunan 201 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışa sunuldu. Taksitler ise 420 liradan başlıyor.- Karabük Eflani Çelebiler Mahallesi'nde 16 konut 1240 bin lira başlangıç fiyatıyla satışta. Konutların taksitleri 415 liradan başlıyor.- Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'nde 5 konut 185 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.