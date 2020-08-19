19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk olacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk olacak

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , "Avrupa ve 'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk olacak

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası bugün açılıyor. Fabrika 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından fabrika ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak şu ifadelere yer verdi:

"Beton beton diyenlere NOT:

Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor.

ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.

MADE IN TÜRKİYE"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dev projeyi açıkladı: Avrupa ve Orta Doğuda bir ilk olacak HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK DEV PROJEYİ AÇIKLADI: AVRUPA VE ORTA DOĞU'DA BİR İLK OLACAK

Milli enerji için büyük teknoloji hamlesi! Cemal Kalyoncu: Bugün güneş farklı doğacak MİLLİ ENERJİ İÇİN BÜYÜK TEKNOLOJİ HAMLESİ! CEMAL KALYONCU: BUGÜN GÜNEŞ FARKLI DOĞACAK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA