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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dev projeyi açıkladı: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Beton beton diyenlere NOT:
Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor.
ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.
MADE IN TÜRKİYE"