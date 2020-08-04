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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide toparlanma mesajı: Tarihi bir dönüm noktası

Son dakika haberine göre Bugün açıklanan ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan ", bugün açıklanan Türkiye İmalat PMI ile ilgili "Bu tarihi bir dönüm noktası" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide toparlanma mesajı: Tarihi bir dönüm noktası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Türkiye İmalat PMI ile ilgili "Bu tarihi bir dönüm noktası" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

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