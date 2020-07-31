Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi: KDV’de büyük indirim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bayram öncesinde milyonlarca vatandaş ve esnafa müjde verdi. Kovid-19'dan etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normale dönmesine katkı sağlamak için KDV'de büyük indirime gidildi. İşyeri kira stopajı ve bazı ürünlerde KDV oranı 10 puan düşürüldü.

"ESNAFA VE VATANDAŞA DESTEK OLMAK İÇİN..."

Yeme-içme, konaklama ve sinema-tiyatro ve müzelerde de KDV oranı 7 puan birden indirilerek yüzde 1'e çekildi. Oranlar yılsonuna kadar geçerli olacak. Müjdeyi sosyal medya hesabından veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa ve vatandaşa destek olmak için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.



YÜZDE 18'DEN 8'E İNDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV indirimleri duyuruldu. İşyeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri, bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç), genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimlerinde KDV indirimleri geçerli olacak. Bu hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den 8'e indirildi.









KİRA STOPAJI 10 PUAN DÜŞTÜ

İşyerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı da yıl sonuna kadar yüzde 10 olarak uygulanacak. Esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler işyerleri için kira ödemeleri durumunda yapacakları kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapmak zorunda. Kiracı olan mükellefler, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 gelir vergisi tevkifatı yapıyordu. Yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerine yüzde 10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak.





BAKAN ALBAYRAK: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İşyeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a, yolcu taşımacılığı, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den 8'e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.







TURİZMDE KDV YIL SONUNA KADAR %1

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden olan turizm ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yılsonuna kadar yüzde 1'e indirildi.

DİLEK GÜNGÖR/SABAH