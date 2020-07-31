Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye’nin gücünü göstereceğiz

Dünya ekonomisine tarihin en büyük daralmalarından birini yaşatan pandemi sürecini, gerek sağlık alanında gerekse de ekonomik anlamda en iyi yöneten ülkelerden biri olan Türkiye, normalleşmenin başladığı hazirandan itibaren yükselişini sürdürüyor. Kapasite kullanım oranından ihracata, satın alma yöneticileri endeksinden (PMI) ihracata kadar tüm ekonomik verilerde toparlanmanın güçlendiğine ilişkin sinyallere dün bir yenisi eklendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi temmuzda yüzde 11.8 yükselerek 82.2 ile marttan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, haziran ayında 73.5 olan ekonomik güven endeksinin, temmuzda yüzde 11.8 oranında artarak 82.2 değerine çıktığını söyledi. Sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendiren Albayrak, "Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" dedi.

3 AYDA YÜZDE 60 YÜKSELDİ

Martta 91.8 olan endeks nisanda 51.43'e inmişti. Hükümetin aldığı tedbirler ve kamu bankalarının reel sektör ile tüketiciyi rahatlatan finansman kampanyaları ile toparlanmanın sinyalleri güçlendi. Ekonomik güven endeksi son üç ayda yüzde 60.2 yükseldi.

REEL KESİMİN GÜVENİ ARTTI

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Temmuz ayında reel kesim güven endeksi yüzde 10.7 artarak 99.4 ile şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Temmuzda, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.6, hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 20.2 oranında arttı.

İNŞAAT 6.5 YILIN ZİRVESİNDE

Güven endekslerinde en çarpıcı gelişme inşaat sektöründe yaşandı. İnşaat sektörü güven endeksi ise temmuzda yüzde 11.6 artarak 87.0 ile Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Martta 77.2 olan inşaat sektörü güven endeksi, nisanda 44.7'ye gerilemişti. Endekste son üç ayda yaşanan yüzde 94 oldu. İnşaat sektörü güveninde yaşanan artışta, kamu bankalarının 1 Haziran'da başlattığı kampanya etkili oldu. Birinci el konutta 12 ayı ödemesiz, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman kampanyası başlatıldı. İkinci el konutta da aylık faiz yüzde 0.74'e çekildi. Kampanyanın etkisiyle haziranda konut satışları mayısa göre yüzde 273 artarak 190 bini geçerken, ipotekli konut satışları ise yüzde 449 artarak 101 bin adeti geçti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞE HIZLI BAŞLANGIÇ

Ekonomide toparlanmanın güçlendiğine ilişkin bir diğer veri de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi'nden (SAMEKS) geldi. SAMEKS, temmuzda önceki aya göre 10.2 puan artarak 55.5 değerine çıkarak bu yıln zirvesine ulaştı. Sanayi sektörü genelinde yeni siparişler, girdi alımları ve bunlara bağlı olarak üretimde olumlu görünüm sürerken, hizmet sektörüne de toparlanma hızlandı ve iş hacmi alt endeksi 7 ay aradan sonra 50 referans değerinin üzerine yükseldi.