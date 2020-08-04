Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Yurt içinde piyasalar, Kurban Bayramı'nın ardından önemli gündem maddelerinden biri olan kritik enflasyon oranıyla haftaya başladı. TÜİK Temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. Ekonomistlerin beklentisi aylık %0,85, yıllık ise %12,05 artış olacağı yönündeydi.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %11,76, AYLIK %0,58 ARTTI



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %5,81 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %3,48 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,44 ile ulaştırma, %2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %2,38 ile ev eşyası oldu.

Temmuz 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.